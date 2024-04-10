"Пограничный районный суд признал иностранного гражданина виновным по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

С учетом длительности срока содержания под стражей, гражданин КНР полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, он освобожден из-под стражи в зале суда, говорится в сообщении.

Как следует из материалов суда, 16 июля прошлого года 25-летний гражданин КНР, следуя пешком из Китая в Россию, незаконно пересек государственную границу РФ вне пункта пропуска, без документов на право въезда и надлежащего разрешения. Пограничный наряд задержал нарушителя.

В суде иностранец вину признал. Из его показаний установлено, что 14 июля он прибыл из Пекина в китайский город Цзиси на скоростном поезде, пересек госграницу РФ, чтобы полазать по горам, поскольку он любит путешествовать и преодолевать различные трудности, говорится в сообщении. На территорию России он зашел, потому что таков был его маршрут. Он собирался пройти по нему и вернуться в Китай.