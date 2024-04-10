В рамках фестиваля, который начнется 25 апреля, будут организовваны туры и экскурсии к местам цветения рододендрона, запланированы субботники и экологические акции по высаживанию рододендрона.

В ресторанах гостям предложат десерты и напитки, напоминающие о весенней красоте приморской природы. На городских площадках развернутся фотовыставки, где можно будет увидеть разные виды цветущего рододендрона.

В Приморском крае в естественной среде произрастает восемь видов этого растения, цветет рододендрон с середины апреля по середину мая.

Планируется, что фестиваль будет ежегодным, а в Приморье ежегодно будут формироваться календарь цветения рододендрона, разрабатываться специальные экскурсии к местам цветения, проводиться тематические мастер-классы.

Рододендрон — кустарник, зацветающий весной одним из первых в Приморье.

На российском Дальнем Востоке естественно произрастает 11 видов рододендронов. В Приморском крае — 8 видов, а в предместьях Владивостока — 1 вид, который нуждается в охране. В коллекции рододендронов в Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, в котором уже 20 лет проводят День рододендрона, насчитывается из 45 видов и форм рододендронов.