"Туристов, которые плохо почувствовали себя на маршруте, 10 апреля на вертолёте Камчатского авиационного предприятия доставили в посёлок Палана (северо-западное побережье Камчатки — ИФ). Пострадавших транспортировали в городской округ посёлок Палана. Сейчас туристов осматривают в районной больнице", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за сложного рельефа и сильного ветра посадить вертолет удалось в нескольких километрах от туристов, часть пути спасателям пришлось преодолеть пешком.

Пешая группировка спасателей возвращается в пункт постоянной дислокации, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, 8 апреля днем в оперативные службы региона по спутниковому телефону от зарегистрированной туристической группы из 7 человек поступил звонок. Руководитель группы сообщил об отравлении четырех человек, один из них не в состоянии передвигаться самостоятельно.

В тот же день спасатели и медик вылетели из аэропорта поселка Оссора Карагинского района (северо-восток Камчатки — ИФ). Но из-за непогоды вертолет не смог забрать туристов и вынужден был сесть в Палане, ожидая улучшения погодных условий. Утром в среду вертолёт со спасателями вылетел к туристам, туда же отправилась и наземная группировка спасателей пожарно-спасательной части посёлка Палана с медиками и волонтером.

Туристы находились в 78 км юго-восточнее Паланы.