Эти вопросы обсудили в Невельске на совещании сотрудников Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области, областного Минтуризма и турфирм.

"Сотрудники погранслужбы сообщили, что административно-правовые режимы, действующие на приграничной территории, не изменились и направлены на обеспечение пограничной безопасности государства. Их необходимо соблюдать, так как за нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность согласно ст. 18.3 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Участникам совещания рассказали о важности соблюдения ключевых правил пограничного режима при организации морских туристических поездок и требования к перевозке на маломерных судах в рамках организованных туров в акватории порта Невельск.

Туроператорам, осуществляющим туристические перевозки во внутренних морских водах и территориальном море, где установлен пограничный режим, довели порядок уведомления пограничных органов о ведении деятельности.

Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова отметила важность экологичного обращении с сивучами, чтобы общение туристов и морских животных было безопасным для обеих сторон.

Участники совещания акцентировали внимание на недопустимость любительского и спортивного рыболовства, осуществление водных прогулок, дайвинг и водолазные спуски в пределах пунктов пропуска через государственную границу. Отдельно сделали акцент на использовании беспилотных летательных аппаратов и своевременном уведомлении о них соответствующих органов.

Невельск — одно из двух мест в мире, где сивучей можно увидеть в прибрежной городской среде. Лежбище тут появилось в 1967-1968 годах. Некоторые сивучи, которые проплывали мимо Невельска на лежбища о. Монерон (остров находится недалеко от акватории невельского порта) и в районе мыса Крильон (южная часть Сахалина), облюбовали один из брекватеров морского рыбного порта Невельска. Руководством порта в 1970-х годах были приняты рекомендации морским судам не приближаться к сивучам и не подавать звуковые сигналы.

Ежегодно в период с февраля по май к брекватеру приплывает от 300 до 1,2 тыс. взрослых особей. Сивучи держатся на брекватере с февраля по май. Помимо Сахалина подобное сезонное лежбище в черте города существуют только в Петропавловске-Камчатском.

Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей — малочисленный вид, занесенный в Красную книгу Сахалинской области и России. Длина тела самцов составляет 2,6 — 3,9 м, самок — до 2,6 м, масса — соответственно до 1100 и 350 кг. Сивучи обитают преимущественно в прибрежной зоне. На лежбище сивучи ведут себя неспокойно и постоянно ревут протяжным басом, напоминающим гудок парохода, их рев слышен за несколько километров.