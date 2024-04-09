Инспекторы заповедника нашли следы на берегу Чунозера.

На фотографии, опубликованной заповедником, на снегу рядом со следами для понимания их размеров лежит варежка.

Ранее в Минприроды Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что обычно медведи выходят из спячки в конце марта — начале апреля.

В результате оттепели, которая несколько недель наблюдалась в Мурманской области со второй половины февраля, появилась вероятность досрочного пробуждения медведей. Однако такой информации в Минприроды региона не поступало.

Популяция медведей в Мурманской области насчитывает порядка 860 особей.