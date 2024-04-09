Эксперты СберАналитики изучили внутренний турпоток в Калининградскую область и выяснили, что в 2023 году россияне посетили регион 2,2 млн раз, большинство туристов сделали это с мая по октябрь.

В прошлом году гости потратили в регионе 23,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2022 году. При этом каждый третий рубль был потрачен в июле и августе — на эти месяцы пришлось более 30% трат — 7,8 млрд рублей.

По объёму расходов лидируют туристы из Москвы (26%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (12%), Краснодарского края (2%) и Мурманской области (2%). Средний ежемесячный доход путешественника — 96 тыс. рублей.

При этом 60% гостей региона — женщины. Но в сравнении с 2022 годом доля мужчин увеличилась на 5%. Чаще всего в регион приезжают туристы 35-54 лет (48%), а средний возраст путешественника — 42 года. Поездка обычно длится четыре дня.

Помимо расходов на отели и гостиницы больше всего трат приходится на кафе, бары и рестораны (26%), продовольственные (25%) и непродовольственные магазины (25%). Средний чек туриста в общепите составляет 1,2 тыс. рублей — это на 45% больше, чем год назад.

Исследование проведено на основе трат за 2021-2023 годы с помощью панели "Туризм" СберАналитики.

По данным правительства Калининградской области в 2023 году региона посетило немногим более 2,1 млн туристов.