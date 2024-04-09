"Две самки рыже-серых валлаби (кенгуру Беннета — ИФ) в белгородском зоопарке в этом году стали мамами, один детеныш уже показался, второй активно шевелит сумку, но носик на улицу пока не высовывает", — говорится в сообщении.

В экзотариуме потомство принесли две самки лемуров. В марте в очередной раз стала мамой старшая самка Изабелла.

"На свет появилась чудесная глазастая двойня. Пол мы пока не знаем. Малыши цепко держатся за маму, едят молоко и много спят. Но уже окрепли", — рассказывают киперы.

Позже младшая самка Лора тоже произвела на свет малыша. Так что теперь в экзотариуме собрался пушистый детский сад.

Зоопарк открыт с 10:00 до 21:00, но после 16:00 в целях безопасности многих животных переводят в закрытые домики для зимовки.

Ранее сообщалось, что из-за ежедневных обстрелов Белгорода зоопарк был временно закрыт. При очередном обстреле Белгорода, погибла кенгуру Беннета Гранди, были повреждены экзотариум и вольер кенгуру. Сотрудники не пострадали.

С 6 апреля зоопарк вновь открыт для посетителей. На территории зоопарка установили модульные укрытия для защиты людей на случай обстрелов.

С 12 марта Белгород и другие населенные пункты Белгородской области подвергаются многочисленным обстрелам и атакам со стороны Украины, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.