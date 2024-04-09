"В 2009 году михелию чапскую из китайского Куньмина передал в коллекцию парка "Дендрарий" советский и российский ботаник-дендролог Юрий Николаевич Карпун. Спустя 15 лет растение зацвело", — говорится в сообщении.

Цветение позволило идентифицировать вид растения. "Михелии строением цветков и тонким ароматом похожи на магнолии", — отмечает пресс-служба. Михелия имеет очень ароматные белые цветы. Аромат наиболее интенсивен в теплую солнечную погоду. "Рядом с михелией в парке зацветают магнолии бруклинская "Желтая Птица", лилиецветная "Сьюзан" и Суланжа "Александрина Белая", — говорится в сообщении. Найти их можно в верхней части парка "Дендрарии".