"Необходимо построить постоянный защитный павильон над церковью Ризоположения, отвечающий температурно-влажностному режиму сохранения памятника, а также создать условия для его охраны и пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Павильон намерены разместить на территории филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника — музейного комплекса "Цыпино".

"В Цыпино церковь Ризоположения будет представлена не только как архитектурный объект, на примере которого можно говорить об истории клетских церквей и оригинальных отличительных особенностях объекта, но и как полноценная экспозиция, связанная с богатой историей церкви, с историей Ферапонтова монастыря, с архиепископом Ростовским Иоасафом (храм был построен на средства архиепископа — ИФ)", — приводит пресс-служба слова гендиректора заповедника Михаила Шаромазова.

Он добавил, что у зрителей появится возможность увидеть уникальный иконостас церкви в родном интерьере.

Сооружение защитного павильона рекомендовано протоколами заседаний федерального научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия при Минкультуры РФ. Перенос храма в Цыпино будет возможен после получения разрешения министерства.

Церковь Ризоположения — древнейший деревянный храм России, созданный без единого гвоздя. Его перенесли в Кириллов в 1950-е годы, так как село Бородава (находится в 23 км от Ферапонтова монастыря), в котором он находился, подлежало затоплению. Переезд на сохранности церкви сказался отрицательно: при сборке были допущены ошибки, под влиянием атмосферных явлений древесина начала разрушаться. В 2009-2010 годах на памятнике провели реставрационные работы с максимальным сохранением подлинного материала, укреплением и протезированием разрушенных мест, возвели временный защитный павильон.

В 1956 году все иконы из церкви Ризоположения были переданы для расчистки и реставрации в Московский музей им. Андрея Рублева. Они вернулись в Кириллов только в 2009 году.