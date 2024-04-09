"Одна пара электропоездов "Ласточка", курсирующая по субботам и воскресеньям, назначается дополнительно по рабочим дням. Таким образом данные поезда будут курсировать на ежедневной основе", — говорится в сообщении.

Планируется, что дополнительная пара "Ласточек" будет работать на маршруте по 27 октября 2024 года.

Таким образом, количество рейсов из Петербурга до Выборга и обратно по будним дням увеличится на один. Сейчас, согласно расписанию, по маршруту с понедельника по пятницу курсируют 9 пар "Ласточек".