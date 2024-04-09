Выручка аэропорта выросла на 10% — до 95,762 млн рублей, себестоимость продаж при этом возросла на 8,5% — до 140,338 млн рублей, валовый убыток увеличился на 5,3% — до 44,576 млн рублей.

"Прочие доходы" АО в минувшем году сократились на 21,3% — до 91,9 млн рублей, "прочие расходы" возросли в два раза, составив 19,3 млн рублей. В итоге прибыль до налогообложения сократилась на 55% — до 27,3 млн рублей.

Кредиторская задолженность АО за год сократилась на 15,5% — до 30,8 млн рублей, дебиторская — выросла в 9,2 раза, составив 44 млн рублей. Чистые активы компании в 2023 году достигли 117 млн рублей (рост на 21,6%).

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве транспорта, в прошлом году ярославский аэропорт обслужил 63,903 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 80,2 тыс. человек. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток сократился на 24%.

ЕГРЮЛ не содержит сведений об актуальных учредителях. Ранее сообщалось, что аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе, сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".

Власти региона для реконструкции аэропорта привлекли инвестора — ООО "Аэрофьюэлз Групп". Согласно договоренностям, достигнутым в сентябре 2023 года, компания в 2026-2027 годах построит грузовой и пассажирский терминалы. Последний будет рассчитан на обслуживание до 800 тыс. человек в год.

"Сейчас наш максимум — 250 тыс. человек в год. Хочу отметить, что старый терминал останется, он будет использоваться под международные рейсы. Таким образом, мы планируем выйти на пассажиропоток в 1 млн человек в год", — сообщал ранее глава региона Михаил Евраев на пресс-конференции.

В настоящее время из аэропорта осуществляют рейсы, согласно данным табло отправки/прибытия самолетов, компании "ЮВТ Аэро", Азимут, Red Wings, "РусЛайн". Из Ярославля можно улететь в Казань, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи, Пермь, Минеральные воды и Самару.