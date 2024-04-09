"13-14 и 20-21 апреля изменится расписание на Ленинградском и Казанском направлениях D3", — говорится в сообщении.

На Ленинградском направлении с 10 часов до 12:30 не будет движения поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково и обратно. С 10:17 до 12:37 — нет движения из Москвы, а с 10:42 до 12:30 — нет движения из области, уточняет дептранс.

"Поезда из области следуют только до Зеленограда-Крюково с увеличенным интервалом до 50 минут. В остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут. Часть поездов отменена", — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что сделали проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюково на период с 10 до 14 часов по билетам обычных электропоездов.

"На Казанском направлении: поезда следуют от/до Казанского вокзала и Электрозаводской с интервалами до 20 минут", — говорится в сообщении.

Во время изменений будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом, пояснили в департаменте.