"В период майских праздников ожидаем, что регион посетят более 600 тыс. туристов. Таким образом, прогнозируем 20-процентный прирост к аналогичному периоду прошлого года", — цитирует пресс-служба врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.

Он отметил, что в качестве экскурсантов в регион приедут еще порядка 230 тыс. человек — на 15% больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе администрации региона добавили, что с 28 апреля по 12 мая на курортах Краснодарского края будут функционировать порядка 3 тыс. средств размещения вместимостью около 250 тыс. мест. Средняя загрузка отелей и гостиниц Черноморского побережья на майские праздники составит 73%, Азовского — 40%, горно-предгорных районов — 65%.

Наиболее востребованными у туристов на майские праздники по-прежнему остаются Анапа, Геленджик, Сочи, Мостовский и Апшеронский районы.

Как сообщалось ранее, Сочи планирует принять 340 тыс. туристов на майские праздники.