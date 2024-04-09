"1 июня в крае стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году на организацию отдыха детей направим более 3 млрд рублей. Детей примет 91 стационарный лагерь и около 1,5 тыс. пришкольных лагерей", — написал Кондратьев.

Он отметил, что детские лагеря и здравницы региона планируют принять порядка 370 тыс. детей, в том числе 125 тыс. — из других регионов России.

"В первую очередь организуем отдых детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей участников СВО", — добавил Кондратьев.

Глава региона уточнил, что особое внимание будет уделено обеспечению антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности в лагерях.