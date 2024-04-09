«Серьезную поддержку получили и два инвестиционных проекта, которые реализуются у нас на Камчатке. Это строительство парка «Три вулкана» и туринфраструктуры вдоль Вилючинского перевала. Льготное финансирование парка «Три вулкана» уже в этом году позволит начать строительство гостиничных комплектов и канатных дорог», — написал он в своем телеграм-канале.

Парк «Три вулкана» — всесезонный туристский комплекс, реализующийся в долине вулканов Вилючинский, Горелый, Мутновский и объединяющий единой концепцией различные природные достопримечательности Южно-Камчатского кластера региона. Проект открывает возможности для экспедиционного, бальнеологического, горнолыжного, горного и круизного видов туризма.