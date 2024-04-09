"По данным портала "Работа России" число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. С началом весенне-летнего сезона работодатели разметили более 32 тыс. вакансий в этих сферах", — говорится в сообщении.

В настоящее время лидерами по количеству вакансий в ресторанной и туристической индустрии являются Москва (около 5 тыс. рабочих мест), Краснодарский край (3,3 тыс.), Санкт-Петербург (3 тыс.), Татарстан (1,2 тыс.) и Приморский край (1,2 тыс.), уточняется на сайте Роструда.

"В этих регионах работодатели активно ищут официантов, поваров, кондитеров, барменов, горничных, менеджеров, администраторов и других специалистов", — говорится в сообщении.