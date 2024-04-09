"Выездные презентации "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" состоятся с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду", — говорится в сообщении.

Города выбраны с учетом численности населения, его мобильности, удобного транспортного сообщения, заинтересованности в сотрудничестве.

"Коллеги из КНР демонстрируют повышенное внимание к российскому направлению, что видно по беспрецедентной активности регистрирующихся на мероприятия туркомпаний. Сейчас представителями сферы гостеприимства, планирующими работать с китайским рынком, обновляются программы маршрутов", — говорится в сообщении.

Так, туроператоры, среди прочего, предлагают совместить путешествие в Петербург с турами в Москву в рамках проекта "Два города — миллион впечатлений" и по Серебряному ожерелью России.

Ранее сообщалось, что China Eastern Airlines запустила ежедневные рейсы из Шанхая в Петербург. Летом из аэропорта "Пулково" будут также выполняться рейсы в Пекин и Чэнду.

На текущий момент Петербург и города КНР связывают 16 рейсов в неделю.