"Фестиваль "Сытый бабр" — это большой фуд-корт под открытым небом. Здесь можно попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые, экспериментальные блюда", — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посетить пикниковую, детскую и лаунж-зоны, гастрономический лекторий с дегустациями и мастер-классами от шеф-поваров Иркутска, рынок с локальными брендами. Предусмотрена развлекательная нон-стоп программа с призами и интерактивные площадки. Вход свободный.

Сейчас идет прием заявок на участие от представителей местных ресторанов, кафе, производителей, фермеров.

Мероприятие проведут, в том числе, при поддержке администрации Иркутска.

Впервые фестиваль "Сытый бабр" прошел в Иркутске в 2023 году. По информации организаторов, тогда его посетили 25 тыс. человек.