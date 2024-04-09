"В этом году у нас в крае будут работать почти 650 пришкольных и загородных лагерей. В них отдохнут и наберутся сил и здоровья к новому учебному году 85 тысяч школьников. Как и в прошлом году, примем на отдых и оздоровление ребят из Белгородской области и Донбасса", — написал Владимиров.

Он добавил, что лагеря уже начали готовить к приему детей. Под особым контролем властей безопасность учреждений, качество питания, работа педагогов, медиков, спасателей у водоемов.

"Кроме обычных ремонтов проводим модернизацию лагерей. К 1 июня она должна быть завершена в невинномысской "Гренаде", двух лагерях с названием "Солнечный" — в Шпаковском округе и Пятигорске", — отметил губернатор.