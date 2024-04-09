"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом "Пулково", в том числе путем продления линий метрополитена, определив сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства", — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания в конце января, которое было посвящено социально-экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации.

Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 15 июня текущего года.

Кроме того, Путин поручил правительству Петербурга совместно с Минобороны и "Газпромом" представить предложения по развитию территории, прилегающей к аэропортовому комплексу "Левашово" с учетом необходимости установления приаэродромной территории.

Срок выполнения поручения — 15 июля 2024 года.