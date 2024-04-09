"От губернатора Курганской области поступила просьба организовать движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 подъезд к городу Ишим по альтернативным маршрутам в обход Курганской области", — говорится в сообщении.

В какие сроки может быть организован альтернативный маршрут пока не уточняется.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.