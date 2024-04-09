"Завершаем реконструкцию парка "Ривьера". Темпы высокие, сейчас модернизация идёт на 11 участках. Ежедневно на объекте до 60 специалистов", — написал градоначальник.

Он отметил, что во время реконструкции сохраняться "все исторические детали обстановки".

"Новое плиточное покрытие укладывают по дизайнерскому эскизу. На реставрации и центральная входная группа. Преумножим природное богатство парка. В разных локациях "Ривьеры" одновременно создаётся 7 новых зелёных зон с субтропической растительностью. В Читай-парке появится новый модуль для свободного книгообмена", — сообщил Копайгородский.

Он выразил уверенность, что "в обновлённом общественном пространстве жители и гости города найдут много точек притяжения".

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в парке обновлено 2 км бордюров и 7,5 тыс кв. м плитки на аллеях.

"У центрального входа продолжается реализация проекта по созданию новых клумб, реставрируются часы "Ракушка" — одна из самых узнаваемых достопримечательностей парка. Будет заменена парковая мебель, установлены новые информационные стенды", — говорится в сообщении.