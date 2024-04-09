"По поручению губернатора Игоря Кобзева провели совещание по развитию Листвянки. В этом году на всем протяжении улицы Горького заменят дорожное покрытие, сделают тротуары и освещение", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Андрея Бунева.

Уточняется, что в нормативное состояние приведут участки общей длиной около 7,5 км. Работы начнут от поселка Никола на отрезках дороги с 60,1 км по 60,4 км и с 62,9 км по 70,2 км. При монтаже освещения будет установлено около 300 фонарей.

Ремонт проведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Из областного бюджета на это направят 125 млн рублей.

Улица Горького в поселке Листвянка является частью автодороги межмуниципального значения Иркутск — Листвянка, так называемого Байкальского тракта. В 2023 году на ней привели в нормальное состояние 10 км пути — с 42-го по 52-й километр, и четыре моста, которые находятся на этом участке.

Байкальский тракт — самый короткий путь на озеро Байкал, идет на юг от Иркутска и заканчивается Листвянкой. Протяженность дороги, которая простирается через лес, — порядка 70 км.

Листвянка расположена на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок часто называют "Ворота Байкала".