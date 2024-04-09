Измененным маршрутом идут поезда: №56 Гомель — Москва, №8 Брест — Москва, №2 Минск — Москва, №30 Калининград — Москва, №28 Брест — Москва, №27 Москва — Брест, №141 Архангельск — Смоленск, №87 Санкт-Петербург — Смоленск.

Отмечается, что пассажиры поездов, задержанных на 4 часа и более, обеспечиваются питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Пассажиров "Ласточек" в сообщении между Москвой, Смоленском и Минском, а также пассажиров пригородных электричек в сообщении Смоленск — Вязьма через барьерное место между станциями Семлёво и Вязьма перевозят компенсационные автобусы.

Представители перевозчиков сопровождают пассажиров к автобусам и к поездам для оперативного размещения в транспорте и продолжения пути.

В понедельник произошло обрушение автомобильного путепровода в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали.

Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, более десятка пассажирских поездов дальнего следования пойдут в обход Вязьмы.

Региональное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).