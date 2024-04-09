"В связи со сложившейся ситуацией с паводком в регионе и введённым режимом ЧС Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера и Музей истории города временно прекращают работу. Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8:00 9 апреля составляет 334 см (над "нулем поста"). Изменение за 6 часов — плюс 9 см. Школьников города со вторника отправили на дистант. Жителям рекомендовали сделать месячный запас воды из-за риска затопления водозаборных сооружений.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.

Проводится превентивная эвакуация населения. По данным на 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 187 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Их вместимость составляет около 25,8 тыс. человек.