"В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе "Профессионалитет" создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 млн рублей", — написал Хоценко в своем телеграм-канале во вторник.

В частности, в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции (КИТЭК) планируется создать центр "Туризм и сфера услуг". По словам главы региона, партнерами колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы.

Центр "Клиническая и профилактическая медицина" создадут в Омском медицинском колледже, его партнерами стали 14 организаций региональной системы здравоохранения.

Ожидается, что оба центра начнут работать с нового учебного года.

Губернатор отметил, что благодаря программе "Профессионалитет" в регионе уже действует три образовательных кластера: "Сельское хозяйство" на базе Омского аграрного университета (ОмГАУ им. П.А. Столыпина), "Машиностроение" — в Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского, а также "Туризм и сфера услуг" в Омском технологическом колледже.