"Непогода в Палане мешает поискам туристов. По информации от главы поселка Палана Щербакова Игоря Олеговича, с 10:00 местного времени запланировано заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Приглашены спасатели, владельцы высокопроходимой техники, представители оленеводчества, которые могут оказать помощь в поисках потерявшихся туристов", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Вертолет медицины катастроф из-за погодных условий не может вылететь из Паланы (поселок на берегу Охотского моря, северная часть Камчатского полуострова — ИФ) на поиски туристов, которые находятся в 78 км на юго-восток от этого населенного пункта.

По словам Лебедева, в настоящее время в Палане идет снег с дождем, плохая видимость, по прогнозу синоптиков, ожидается ухудшение погоды в течении суток.

Как сообщалось, в понедельник днем в оперативные службы региона по спутниковому телефону от зарегистрированной туристической группы из 7 человек поступил звонок. Руководитель группы сообщил об отравлении четырех человек, один из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. Все больные находятся в палатках.

В тот же день спасатели и медик вылетели из аэропорта поселка Оссора Карагинского района (северо-восток Камчатки — ИФ). Но из-за непогоды вертолет не смог забрать туристов и вынужден был сесть в Палане.