Полеты запланированы по четвергам. Вылет из Сургута планируется в 22:10, из Ферганы — в 03:20 (по местному времени). Время в пути — 3 часа 40 минут.

"Фергана — одно из ключевых туристический направлений Средней Азии. Поэтому мы приняли решение с лета возобновить туда прямые перелеты из Сургута", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Ранее полеты по этому маршруту выполнялись до ноября 2023 года. По данным расписания сургутского аэропорта, другие авиакомпании рейсы в Фергану из Сургута не выполняют.

Также авиакомпания выполняет полеты в Фергану из Москвы.

Всего в маршрутной сети "ЮТэйр" более 120 направлений.