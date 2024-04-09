"Для нашей юбилейной даты это то, что нужно, потому что, кроме концертной программы, у нас будут проходить интересные вещи в фойе, а именно: будет выступать диксиленд Easy Winners, создавать атмосферу, в одном из перерывов будет привлечено внимание к вернисажу "Вне сцены" с художественными работами музыкантов и представителей джазовой индустрии, один из блоков будет посвящен радио", — сказал Кондаков.

Программа концерта же будет построена таким образом, чтобы продемонстрировать ее разноплановость, добавил он.

Откроет ее своим соло барабанщик Гарий Багдасарьян как музыкант, к которому обратились на заре возникновения клуба JFC, чтобы он собрал для него первый ансамбль. Во втором ожидается кубинский сет с участием перкуссиониста Йоеля Гонсалеса.

Завершит программу фестивальный джем с Mussorgsky Jazz Orchestra Сергея Богданова. В нем примут участие такие музыканты, как Олег Кувайцев, Билли Новик и Лера Гехнер.

Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич со своей стороны указал, что Петербург считается самым джазовым городом России.

"Потому что на душу населения количество профессиональных джазовых музыкантов у нас самое высокое", — сказал он.

На его взгляд, подобные фестивалю события помогают объединиться представителям музыкальной джазовой индустрии в новых условиях, когда международный обмен затруднен.