По данным городских властей, с учетом поступлений это позволит выделять около миллиарда долларов в год на развитие общественного транспорта и дорожные ремонтные работы.
Грузовикам и автобусам в зависимости от размера и целей перевозок придется платить от $24 до $36.
Городские власти полагают, что в результате этих мер в городе сократится нахождение не менее 100 тыс. автотранспортных средств. За это решение выступает не менее 60% населения города.
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