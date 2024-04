«Таиланд предложил совместную визу шенгенского типа для себя, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Совместная виза позволит туристам исследовать все шесть стран Юго-Восточной Азии по одной визе. Кроме того, возможность объединить поездки по нескольким странам в одно путешествие позволит привлечь больше туристов из дальних стран с высокими тратами», — пишет издание.

Как отмечает газета, инициатива поступила от премьер-министра Таиланда Сретта Тависин, и его коллеги из других стран позитивно отнеслись к предложению.

В свою очередь, бывший президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол считает, что для введения такой визы необходимо увеличить срок пребывания с нынешних 30 дней до 90, чтобы сделать привлекательным путешествие.

Как сообщает VN Express, в прошлом году шесть стран Юго-Восточной Азии приняли в общей сложности 70 миллионов иностранных туристов. Наибольшее число путешественников отдохнули в Таиланде и Малайзии, которые отказались от виз для туристов из Китая и Индии.

Осенью 2023 года власти Таиланда продлили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней до 30 апреля 2024 года. Во Вьетнаме российские туристы могут провести до 45 дней. Правило касается как материковой части страны, так и острова Фукуок. В Малайзии и Мьянме россияне могут находиться без визы до 30 дней. В Лаос не требуется виза, если срок пребывания не превышает 15 дней. В Камбодже граждане РФ могут оформить визу по прибытии на срок пребывания до 30 дней.