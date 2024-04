"Авиакомпания "Сомон Эйр" получила сертификат об успешном прохождении очередного аудита IOSA (аудит эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта). Сертификат будет действовать до 20 марта 2026 года. Прохождение аудита IOSA даёт статус безопасного международного авиаперевозчика", — говорится в сообщении.

В 2003 году Международная ассоциация воздушного транспорта запустила аудит по эксплуатационной безопасности IOSA, который считается глобальным отраслевым стандартом аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний.