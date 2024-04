"Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями и тёплым солнышком, но время взяло своё, и он уснул навсегда", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Харитон родился в Северском зоопарке, а в 1996 году переехал в Челябинский. Здесь в паре с медведицей Алисой они произвели потомство — пять медвежат. Специалисты отмечают, что медведь достиг солидного для этих животных возраста, потому что в природе гималайские медведи живут в среднем до 25 лет.