"Это важное событие для Третьяковской галереи — это первое мероприятие в рамках перекрестных годов культуры РФ и КНР. И сегодня мы принимаем китайского художника в стенах Третьяковской галереи. Как уже было заявлено ранее, в этом же году будет выставка Третьяковской галереи в Пекине", — сказала первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

"И это, уверена, станет такой важной частью перекрестных годов культуры, станет заметным событием как для России, для Москвы, так и для Китая. А сегодня мы с вами станем путешественниками по прекрасному Тибету", — добавила Шаршавицкая. Она выразила надежду, что выставка привлечет зрителей как из разных уголков РФ, так и туристов, которые приезжают в столицу, чтобы увидеть "частичку Китая в Москве". В свою очередь Хань Юйчэнь поблагодарил Третьяковскую галерею за возможность провести выставку, а также за то, что "зрители в России смогут познакомиться с Тибетом и творчеством китайских художников". Он напомнил, что это его третья выставка в России, первые две прошли в Санкт-Петербурге — в 2015 году выставка состоялась в Академии художеств им. Репина, вторая — в 2023 году в Русском музее. "Третьяковская галерея — высокий храм искусства всей России и известный во всем мире художественный музей. И то, что мне представилась такая возможность устроить здесь выставку, приводит меня в восторг, и я очень горжусь этим", — добавил художник. Он также передал в дар Третьяковской галерее свою работу "Тысяча псалмов и притч". Хань Юйчэнь — мастер китайской масляной живописи, фотограф, каллиграф, ученик Су Гаоли, продолжатель русской реалистической школы. Как уточнили в пресс-службе галереи, произведения Хань Юйчэня посвящены, прежде всего, изображению человека. Зная вековые устои и наблюдая быстро меняющуюся жизнь обитателей Тибетского нагорья, он стремится отразить в своих произведениях сочетание вневременности и повседневности реального быта. Достоверность его картин позволяет тем, кто не знаком с этим регионом Китая, увидеть настоящий Тибет, а также понять искреннюю любовь художника к этим местам. Люди на большинстве его полотен заняты работой в полях, исполнением религиозных ритуалов, принимают участие в праздниках. Особое место в творчестве Хань Юйчэня занимают детские образы. Всего в рамках выставки будет представлено более 40 произведений масляной живописи из Ханьданьского художественного музея Хань Юйчэня. Для посетителей выставка будет открыта с 9 апреля по 19 мая.