Самолет приземлился успешно, пассажиры не пострадали и улетели следующим рейсом.

"Мы приносим свои извинения за неудобства, связанные с задержкой, но нашим главным приоритетом является безопасность клиентов и сотрудников, — говорится в сообщении Southwest. — Наша ремонтная служба проводит осмотр самолета". На прошлой неделе Southwest отменила рейс из-за возгорания двигателя в другом самолете Boeing. Как пишет Associated Press, в обоих случаях речь идет о старых версиях самолета Boeing 737, не последней модификации 737 Max. Акции Boeing Co. дешевеют на 1% на предварительных торгах в понедельник, цена бумаг Southwest опускается на 1,2%.