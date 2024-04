"Отравившихся туристов не нашли. Снег с дождем и плохая видимость. Туристы слышат вертолет, но его не видят. Вертолет сел в Палане. По погоде будем искать завтра", — написал он.

Как сообщалось, в понедельник днем в оперативные службы региона по спутниковому телефону от зарегистрированной туристической группы из семи человек поступил звонок. Руководитель группы сообщил об отравлении четырех человек, один из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. Все больные находятся в палатках. Спасатели и медик вылетели на вертолете из аэропорта поселка Оссора Карагинского района (северо-восток Камчатки — ИФ). Туристы начали свой маршрут в поселке Палана (поселок располагается на берегу Охотского моря, северная часть Камчатского полуострова — ИФ), в настоящее время они находятся в 78 км на юго-восток от данного населенного пункта.