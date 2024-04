«В период с августа 2018 по октябрь 2019 года организатор преступной схемы 38-летняя директор турагентства Анна Беляева заключала с гражданами договоры от имени турагентства на оказание услуг, в том числе приобретение авиабилетов, не намереваясь при этом выполнять взятые обязательства. Граждане платили деньги за услуги, получали от организатора и двух пособниц соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, однако услуги до настоящего времени не оказаны, а потраченные деньги потерпевшим не возвращены», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, мошенницам удалось обмануть более 300 туристов, им причинен ущерб в общей сумме более 24,9 млн рублей.

Следователи СК России устанавливают новые эпизоды преступных действий обвиняемой. Из разных регионов страны продолжают поступать заявления от пострадавших в результате мошенничества.

В 2019 году компания «Скай Тревел» уже была замечена в невыполнении своих обязательств. Она должна была отправить четыре творческих и спортивных детских коллектива из Приморья на конкурсы и соревнования, но не предоставила им заранее оплаченные билеты в Москву, Сочи и другие города. Общее количество пострадавших превысило 250 человек, а стоимость билетов — 2,5 млн рублей.