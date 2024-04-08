Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников.
На время пожароопасного периода на территории области запрещается использовать открытый огонь в лесах: разводить костры, ставить мангалы и жаровни.
Кроме того, запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.
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