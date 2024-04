Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

На время пожароопасного периода на территории области запрещается использовать открытый огонь в лесах: разводить костры, ставить мангалы и жаровни. Кроме того, запрещается засорение леса отходами производства и потребления. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.