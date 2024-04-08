Выручка выросла на 17,7%, до 68,336 млрд рублей, себестоимость продаж — на 33%, до 62 млрд рублей. В результате чего валовая прибыль сократилась на 45%, до 6,3 млрд рублей.

Прочие доходы составили 2,3 млрд рублей (против 935 млн рублей годом ранее), прочие расходы — 3,7 млрд рублей (против 8 млрд рублей годом ранее).

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 54,8 млрд рублей (на конец 2022 года — 36 млрд рублей), в том числе заемных средств — в 20,2 млрд рублей (против 22,8 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 27,6 млрд рублей (против 44,2 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства — 7,3 млрд рублей (против 5,5 млрд рублей)

"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.