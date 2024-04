"Состоялось заседание экономического совета, на котором мы приняли важнейшее решение по реализации нового мегапроекта. В частности, в Тбилиси будет построен новый международный аэропорт", — сказал он в эфире телеканала 1tv.ge в понедельник.

По словам премьера, правительство рассматривало два варианта проекта. "Один означал расширение старого аэропорта, другой — строительство нового аэропорта в Вазиани (поселок в 25 км от Тбилиси — ИФ). Стоимость расширения составила примерно $900 млн. Цена строительства нового составляет примерно $1 млрд 260 млн", — отметил он. Кобахидзе уточнил, что в настоящее время пропускная способность Тбилисского аэропорта составляет до 4,5 млн пассажиров в год. "Расширение позволило бы увеличить пассажиропоток максимум до 15 млн пассажиров и перспективы дальнейшего развития не было. Что касается строительства нового, то это дает нам возможность увеличить количество пассажиров до 19 млн с перспективой дальнейшего расширения", — пояснил он. "Приняв все во внимание, мы приняли решение о строительстве нового аэропорта. Проектирование и тендерные процедуры завершатся в следующем году, а через несколько лет в стране появится совершенно новый, ультрасовременный аэропорт. Это самое важное решение", — подчеркнул премьер. По его словам, в связи с реализацией инвестпроекта по строительству аэропорта, "экономический рост увеличится на 0,2 процентных пункта, а это означает, что в течение следующих лет в экономику Грузии будет добавлено в среднем 350 млн лари (более $130 млн по текущему курсу — ИФ), что очень важно для нашего экономического развития". "Новый аэропорт будет полностью соответствовать самым высоким современным стандартам", — добавил Кобахидзе.