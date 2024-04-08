"В Калининградской области появится ещё одна особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк "Виштынецкий". Постановление о его создании подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.

Новый национальный парк расположится на территориях Нестеровского и Озерского муниципальных округов. Его общая площадь составит более 27,6 тыс. га.

Создание национального парка позволит сохранить уникальный природный комплекс с лесными ландшафтами и водными объектами, включающими озеро Виштынецкое и несколько крупных рек, относящихся к бассейну Балтийского моря.

Работа ведётся в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".

В постановлении говорится, что нацпарк отнесут к ведению министерства природных ресурсов и экологии РФ. Земли лесного фонда должны быть переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Таким образом в Калининградской области теперь будут функционировать два национальных парка — "Куршская коса" и "Виштынецкий".

Ранее сообщалось, что правительство Калининградской области выступало против появления этого нацпарка. Власти региона не согласовали проект постановления правительства РФ "О создании национального парка "Виштынецкий", подготовленный Минприроды России. По мнению региональной власти, он не в полной мере соответствует федеральному законодательству и имеет определенные замечания.

Помимо юридических аспектов власти области учитывали и общественное мнение жителей районов, где предполагалось создать нацпарк. В правительство области обращалось население и сельхозпредприятия с просьбой не допустить создание нацпарка из-за наложения существенных ограничений на их жизнь и производственную деятельность.

При этом региональные власти считают, что в области есть довольно большая территория, которая может стать новым нацпарком в связи с тем, что она обособлена и фактически никогда не использовалась в народном хозяйстве. Речь идет о Балтийской косе, которая фактически аналогична Куршской.