Электричка будет курсировать один раз в неделю — по воскресеньям. Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой составит 11 часов 30 минут.

В программу тура входит автобусная обзорная экскурсия с посещением Вознесенского собора и Красной площади, пешеходная экскурсия по центральной улице, демонстрацией кружевоплетения, посещение реставрационной мастерской и другое.

В туристическом поезде будет действовать вся предусмотренная система льгот на проезд в железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось, что комплексный проект "Соединяя Черноземье" реализуется в четырех региональных центрах: в Тамбове, Воронеже, Курске, а также в Белгороде и Липецке.