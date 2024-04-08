Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, говорится в информации перевозчика.

"Открытие рейсов AZAL в Бухарест будет содействовать развитию связей, а также способствовать расширению туристических, культурных и деловых возможностей между Азербайджаном и Румынией", — подчеркивает AZAL.

В информации отмечается, что в ближайшее время авиакомпания Azerbaijan Airlines планирует возобновить полеты в еще один крупный город Восточной Европы — столицу Болгарии — Софию. Рейсы в этом направлении будут также осуществляться дважды в неделю.