"В прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тысяч посетителей. Хочу отметить, что танцевальное движение в Московской области очень активно развивается, и самое главное, что дает наш фестиваль — это доступная площадка, где молодежные танцевальные команды могут заявить о себе", — приводятся в сообщении слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия с 8 по 17 апреля. Очный этап пройдет с мая по июнь на территории 30 парков области. Масштабный гала-концерт состоится в сентябре.

Фестиваль дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек, прошедшему предварительный дистанционный отбор, независимо от профессиональной подготовки. Возраст участников от 10 до 25 лет.

В 2023 году заключительный гала-концерт фестиваля "Город танцует в парках" собрал 37 команд-финалистов в Пестовском парке Балашихи. Его зрителями стали около 12 тысяч человек, а победителем был объявлен танцевальный коллектив из Серпухова.