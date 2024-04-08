В пресс-службе аэропорта Кургана "Интерфаксу" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
"Угрозы нет, все рейсы — по расписанию", — подчеркнул представитель аэропорта.
Он также добавил, что на случай подтопления есть план действий, однако раскрывать его не стал.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в свою очередь также подчеркнула, что на данный момент угрозы нарушения движения воздушного транспорта нет. Разлив реки Тобол ожидается 12 апреля.
Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав авиапассажиров и обеспечение безопасности на объекте воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.
Губернатор Вадим Шумков призвал жителей региона, проживающих в зонах возможного затопления, эвакуироваться заранее. В воскресенье была начата превентивная эвакуация жителей десяти сел, расположенных в Притобольном и Звериноголовском округах.
Часть школьников Курганской области перевели на дистант из-за паводка.