"В связи с резким осложнением обстановки на территории Курганской области в связи со сбросами с водохранилищ на территории Республики Казахстан, которые увеличены более в 50 раз, Главным управлением МЧС России проведен прогноз паводка. В зону подтопления и затопления попадают шесть муниципальных округов, 62 населенных пункта, 32 моста, аэропорт города Курган, а также пять объектов экономики", — сообщил начальник регионального ГУ МЧС Юрий Землянский на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

В пресс-службе аэропорта Кургана "Интерфаксу" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

"Угрозы нет, все рейсы — по расписанию", — подчеркнул представитель аэропорта.

Он также добавил, что на случай подтопления есть план действий, однако раскрывать его не стал.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в свою очередь также подчеркнула, что на данный момент угрозы нарушения движения воздушного транспорта нет. Разлив реки Тобол ожидается 12 апреля.

Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав авиапассажиров и обеспечение безопасности на объекте воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.

Губернатор Вадим Шумков призвал жителей региона, проживающих в зонах возможного затопления, эвакуироваться заранее. В воскресенье была начата превентивная эвакуация жителей десяти сел, расположенных в Притобольном и Звериноголовском округах.

Часть школьников Курганской области перевели на дистант из-за паводка.