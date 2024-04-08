"С 5 апреля постановлениями губернатора ЕАО в автономии установлен особый противопожарный режим и введен запрет на посещение лесов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителям грозят штрафы от 3 до 500 тыс. рублей.

Для борьбы с нарушителями будут использоваться беспилотники. За помощь в установлении виновных лиц правительство ЕАО будет выплачивать денежное вознаграждение.

По данным синоптиков, в регионе ожидается сухая и ветреная погода, дневные температуры повысятся до плюс 16-21 градуса.