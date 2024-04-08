Как сообщает пресс-служба музея, посетители узнают, сколько воинов-узбекистанцев участвовало в защите Ленинграда. Только в 115-ой стрелковой дивизии сражались 178 человек из Узбекистана.

"На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге есть целая аллея, посвящённая воинам из Узбекистана, воевавшим под Ленинградом. Здесь захоронено около 7 тысяч узбекистанцев. 25 сентября 2002 года на Аллее Славы мемориального кладбища был установлен обелиск в честь воинов-узбекистанцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, защищая город от фашистских захватчиков", — говорится в сообщении.

Участниками Великой Отечественной войны стали 1433230 жителей Узбекистана, фактически на фронтах сражалось 22% населения республики.

В годы Великой Отечественной войны в Узбекскую ССР из прифронтовой зоны было отправлено около миллиона человек, в том числе среди эвакуированных оказались более 200 тысяч детей, оставшихся без родителей.

Участникам мероприятия расскажут, как Узбекская ССР предоставила эвакуированным более 135 тысяч кв. метров жилой площади. Посетители узнают, что более 4,5 тысяч детей были взяты в семьи жителей Узбекистана.

На мероприятии отметят, что в Узбекской ССР в годы эвакуации проживало около 200 писателей, авторов широко известных художественных произведений.

Среди известных людей, нашедших кров, пищу и заботу, — поэтесса Анна Ахматова, эвакуированная из блокадного Ленинграда в Узбекистан в ноябре 1941 года, Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Корней Чуковский, Мариэтта Шагинян, Борис Лавренёв, Илья Эренбург, Борис Горбатов и многие другие.