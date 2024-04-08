"Девять коллективов участвовало, 44 солиста, восемь дирижеров из восьми стран. За 19 дней мы провели больше 30 мероприятий: это 18 концертов, это мастер-классы, художественная выставка, документальный фильм, который мы 5 апреля показали", — сказал он журналистам.

По его словам, по заполняемости нынешний фестиваль превзошел предыдущие.

"По заполняемости таких цифр не было никогда", — сказал он.

Белый сообщил, что после завершения фестиваля в Новосибирске еще запланированы несколько выступлений в Красноярске и два концерта в Москве, осенью будет небольшая серия концертов в Самаре и Тольятти.

Он отметил, что после событий 22 марта (теракта в "Крокус Сити Холле") организаторам фестиваля пришлось перенести ряд концертов, однако удалось избежать отмен.

"Я считаю, что удалось все на 120%, потому что ситуация в начале фестиваля создалась непростая, мы всей о ней помним. Изменений, по сути, никаких не произошло, произошло изменение дат, каким-то чудом это удалось сделать", — сказал он.

Художественный руководитель и основатель фестиваля скрипач Вадим Репин отметил, что по-прежнему много выступает сам на концертах фестиваля.

"Это связано с тем, что многие музыканты приезжают с очень большим желанием что-то вместе сыграть, очень много дирижеров, которые что-то хотели бы исполнить вместе. Каждый концерт я не могу играть, но иногда "иду на поводу", — сказал он.

Также, сказал Репин, уже есть планы по исполнению в других городах и странах скрипичного концерта российского композитора Кузьмы Бодрова, мировая премьера которого состоялась на XI Транссибирском арт-фестивале.

На закрытии новосибирской части Транссибирского арт-фестиваля в воскресенье состоялись выступления Репина, пианиста Николая Луганского при участии Новосибирского академического симфонического оркестра под дирижера Мануэля Лопес Гомеса (Венесуэла).

Транссибирский Арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый Репиным, — единственный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов. Первый фестиваль, прошедший в марте-апреле 2014 года, был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ и правительства Новосибирской области.