Выручка в 2023 году выросла на 5,6%, до 10,576 млрд рублей, себестоимость продаж — на 4,8%, до 12,28 млрд рублей. Валовой убыток увеличился на 0,3%, до 1,7 млрд рублей.

Коммерческие расходы "Якутии" выросли на 71,8%, до 303,4 млн рублей, тогда как управленческие расходы сократились на 26,9% и составили 414,8 млн рублей.

По предварительным данным авиакомпании, озвученным в декабре, за 2023 год она перевезла 669,1 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2022 года.

АК "Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, флот авиакомпании состоит из Superjet 100, Boeing-737 и Bombardier.