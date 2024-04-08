По информации пресс-службы аэропорта, предприятие в январе-марте обслужило 12,378 тыс. рейсов 39 авиакомпаний (из которых 15 лоукостеров).

В первом квартале на международных маршрутах перевезен 1 млн 319 тыс. человек (+43,5%). При этом иностранными авиакомпаниями обслужено 656 тыс. человек, авиакомпанией "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) — более 662 тыс. пассажиров.

Самыми популярными международными направлениями являлись Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва. В направлении Нахичевани перевезено свыше 144 тыс. пассажиров.

Кроме того, количество транзитных пассажиров по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличилось на 82,7% и превысило 72 тыс. человек.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Пассажиропоток аэропорта Баку в 2023 году увеличился на 33% по сравнению с 2022 годом — достигнув рекордных 5,85 млн человек.